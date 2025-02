Andrzej Duda powiedział, czy odbierze telefon, jeśli zadzwoni Putin

Prezydent pytany w Polsat News o rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem dotyczącą zakończenia wojny na Ukrainie zapewnił, że nie ma w planie żadnego "telefonu do Moskwy". Zapytany wprost, czy odebrałby telefon, gdyby to prezydent Rosji zadzwonił, Andrzej Duda odpowiedział, że tak.

Duda: Odebrałbym telefon od Putina. To obowiązek prezydenta Polski

– Jeżeli prezydent Putin zadzwoniłby do mnie, to oczywiście bym odebrał, bo zakładam, że to są ważne sprawy dotyczące polskiej polityki i polskiego bezpieczeństwa – stwierdził Duda. Jego zdaniem odebranie takiego telefonu jest "obowiązkiem prezydenta Polski".

Dodał, że może nie byłby "zachwycony" takim telefonem, ale "nie chodzi o to, żeby robić tylko to, czym się jest zachwyconym".

Prezydent poinformował również, że powiedział Trumpowi, że Putin "nie jest zwykłym politykiem, to jest oficer KGB, oficer rosyjskich służb specjalnych – edukowany, szkolony, posiadający niestandardowe umiejętności i trzeba uważać w rozmowach z nim".

Dopytywany, jak na te słowa zareagował prezydent USA, Duda odpowiedział, że "uśmiechnął się".

Depesza kondolencyjna Dudy do Putina

Andrzej Duda podczas swojej prezydentury nigdy nie rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dwa razy skierował do niego depeszę kondolencyjną. Pierwszy raz w grudniu 2016 r. po zamachu w Ankarze, w którym zginął ambasador Rosji. Drugi raz w kwietniu 2017 r. z powodu zamachu w metrze w Petersburgu, w którym zginęło 16 osób.

Duda jest prezydentem RP od 2010 r., jego kadencja upływa w sierpniu tego roku. Putin jest prezydentem Rosji od 2012 r., wcześniej był nim w latach 2000-2008. Po zmianach w rosyjskiej konstytucji przeprowadzonych na wzór afrykańskich dyktatorów Putin może utrzymać się u władzy do 2036 r. – dłużej niż jakikolwiek rosyjski władca od czasów cesarzowej Katarzyny II.

Czytaj też:

Rozmowa Trumpa z Putinem. "Dostał już to, czego chciał"