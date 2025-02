Afrykanin zatrzymany na lotnisku. Przyleciał do Polski z 10 kg heroiny

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt dużej ilości heroiny, którą 45-letni obywatel Tanzanii ukrył w podwójnych ściankach swojej walizki. Do zatrzymania doszło podczas kontroli bagażu na lotnisku w Balicach pod Krakowem.

Afrykański przemytnik heroiny zatrzymany w Krakowie

Celnicy zwrócili uwagę na nietypowe wymiary i ciężar walizki należącej do podróżnego. Mężczyzna przyleciał do Krakowa przez Frankfurt z jednego z afrykańskich krajów. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziło prześwietlenie bagażu skanerem RTG, które wykazało obecność podejrzanej substancji. Po rozcięciu ścianek walizki ujawniono 9,5 kg opiatów, głównie heroiny.

Afrykanin został zatrzymany, a decyzją sądu zabezpieczono tysiąc euro, które miał przy sobie, na poczet przyszłej kary. Za próbę przemytu heroiny grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajęła się Straż Graniczna pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały.

Przestępczość imigrantów w Polsce

Ze względu na szybko rosnącą w Polsce przestępczość migrantów, wreszcie pojawia się temat poważnych deportacji. Tomasz Siemoniak został o to zapytany w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia.

– Będziemy o tym w ciągu najbliższych dni informować. Poziom ubiegłoroczny – około 8 tys. deportacji. To jest skala pokazania naszej polityki, zwłaszcza jeśli chodzi o tych ludzi, którzy popełniają przestępstwa bądź są związani z przestępstwami – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jak podkreślił, doszło do ponad 8 tys. deportacji z Polski. – To, że o czymś się mniej mówi czy ktoś nie ma pełnej wiedzy, to nie znaczy, że fakty się nie dzieją. Ta liczba była duża, to jest dużo, jakby to sobie przeliczyć na samoloty czy dostarczanie do granicy ukraińskiej, bo to cały czas jednak, ze względu na liczebność obywateli Ukrainy w Polsce, w różnych kategoriach najbardziej to ich dotyczy – zaznaczył szef MSWiA.

Czytaj też:

"Brutalna przestępczość z importu". Siemoniak bez ogródekCzytaj też:

Uduszenie i obrabowane mieszkanie. Kolejne zabójstwo seniorki w WarszawieCzytaj też:

Polska. Imigrant z Nigerii zaatakował młotkiem na siłowni