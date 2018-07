Wałęsa pod Sądem Najwyższym: Tą ilością ludzi, to my nie nawalczymy

– Tą ilością ludzi, to my nie nawalczymy. Trzeba znaleźć zainteresowanie. Czy ludzie zwątpili? Czy nie mają wodza, nie mają przywódców? Nie ma między wami wodzów? Przecież wodzowie się rodzą w boju. I dlatego musimy zachęcić społeczeństwo do tego, by jednak wspólnymi siłami jak najszybciej tych ludzi, którzy są przestępcami, z tych miejsc powyciągać, a wstawić w to miejsce ludzi porządnych – podkreślał były prezydent.

Na placu przed Sądem Najwyższym trwa kolejny protest przeciwko zmianom w sądownictwie. Bierze w nim udział kilkaset osób.