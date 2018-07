Mucha: Gersdorf nie ma uprawnień do urlopu, nie może więc go przerwać

Prezydencki minister odniósł się w ten sposób do decyzji Małgorzaty Gersdorf, która przerywa urlop i wraca do Sądu Najwyższego. Prof. Gersdorf nie ma planów orzeczniczych. Będzie wykonywała organizacyjne obowiązki I Prezes SN – informuje RMF FM.

– Będę podtrzymywał to, co w moim przekonaniu wynika wprost z przepisów ustawy. Nie ma tematu urlopu prezes Gersdorf, dlatego że prezes Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i w związku z tym, że jest sędzią w stanie spoczynku, czyli mówiąc tak potocznie, jest sędzią emerytem i to skutek, który nastąpił z mocy ustawy – mówił na antenie TVN24 Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

I dodał: – Oświadczenia byłej I prezes czy ona jest na urlopie czy nie jest, nie wnoszą nic nowego i nie noszą w sobie żadnej powagi związanej z przepisami powszechnie obowiązującymi, bo ten kontekst jest dość jednoznaczny. Skoro w terminie nie złożyła oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska, to z dniem 4 lipca stała się sędzią w stanie spoczynku.