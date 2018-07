Bartosz Kramek i alkohol. Bloger wszedł do obozowiska przed Sejmem

Do środka wszedł z kamerą prawicowy bloger Dariusz Matecki. Co zastał w namiocie? Oprócz kobiety znanej z zakłócania spotkań Patryka Jakiego, spotkał Bartłomieja Kramka – przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog, który nawoływał do obalenia legalnie wybranego polskiego rządu.



Co ciekawe, w chwilach wolnych od protestowania, manifestanci raczą się papierosami oraz... alkoholem. Warto zaznaczyć, że jest to miejsce publiczne. W Polsce spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest nielegalne.

"Pytanie do prezydent #Warszawa @hannagw czy poza pozwoleniem na okupowanie Sejmu wydała zgodę na spożywanie alkoholu w tym miejscu" – pyta Matecki.