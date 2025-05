„Hrabia Zcałejpolski” wraca

Głęboko wierzę, że cała Polska, my wszyscy, możemy wygrać. Wierzę, że każdy z nas może spełniać swoje marzenia. Wygra cała Polska – tylko wtedy, jeżeli będziemy zjednoczeni. Jeżeli odrzucimy podziały. Wygramy tylko wtedy, jeżeli silni będą pomagali słabszym. Bo tak nas wychowano! Wygramy, jeśli w najważniejszych sprawach wszyscy będziemy mówili jednym głosem. Kiedy będziemy pamiętać, że wróg jest na wschodzie, a na zachodzie Polski jest dobrobyt i tam są nasi przyjaciele. Wygramy wtedy, kiedy będziemy mieli świadomość, że to, iż jesteśmy różni, nas wszystkich wzbogaca. Dlatego, że jesteśmy wszyscy Polakami. Wygramy wtedy, kiedy będziemy wszyscy stali pod biało-czerwoną! Nie ma lepszego miejsca do mieszkania niż Polska nasza, Ojczyzna. I będziemy silni wtedy tylko, kiedy nie damy się – podzielić. Wtedy będziemy silni! Wtedy, kiedy sprawimy, że Polska będzie silna. Że Polska będzie dumna. I nigdy sobie tej dumy nie damy zabrać! Wtedy będziemy silni, kiedy będziemy – razem! I wtedy – cała Polska wygra!”.