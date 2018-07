Poznań: Awaryjne lądowanie samolotu. Maszyna zrzuciła większość paliwa

Samolot wystartował z poznańskiego lotniska Ławica kilka minut po godz. 7:00. Maszyna miała lecieć do miasta Faro w Portugalii, ale pilot zgłosił jednak konieczność pilnego powrotu do Poznania. Samolot zrzucił większość paliwa i na wysokości Leszna zawrócił na Ławicę.

Linia lotnicza Enter Air nie ujawnia przyczyny awaryjnego lądowania. Na pokładzie mogło być ponad 100 osób. Turyści, którzy mieli lecieć do Faro, prawdopodobnie polecą do Portugalii po południu. Są to klienci różnych biur podróży, które wykupiły dla swoich turystów przelot do Faro.