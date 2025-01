Szydło: O tym się mówi na korytarzach Parlamentu Europejskiego

Była premier opublikowała krótkie nagranie, w którym ujawniła, że w Parlamencie Europejskim trwa żywa dyskusja na temat odejścia od Zielonego Ładu.

– Idę na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Europy. Przysłuchuję się temu, co tutaj na korytarzu Parlamentu Europejskiego, w kuluarach, słychać coraz wyraźniej i coraz częściej. Otóż okazuje się, że Zielony Ład jest już passe. I nikt nie chce się przyznać do tego, kto jest jego autorem. Jedno wiadomo – ten projekt pogrążył europejską gospodarkę i trzeba go jak najszybciej odsunąć – podkreśla Beata Szydło.

KE kończy z "zielonym lobbingiem". Bruksela się przyznała

5,4 mld euro z funduszu na "zielone projekty" nie może być dłużej wydawane na lobbing – przekazała Komisja Europejska.

"UE jest całkowicie za obroną środowiska. Po prostu nie chce już za to płacić. Komisja Europejska poinformowała organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, że pieniądze, które otrzymują z puli tzw. zielonych funduszy UE, nie mogą być dłużej wykorzystywane na działalność lobbingową i rzeczniczą" – podał portal Politico, powołując się na dokumenty z wnętrza KE.

"Posunięcie Komisji jest najnowszą z serii decyzji, które wcielają w życie antyzielone obietnice wyborcze centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej z kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To m.in. obniżenie statusu ochrony wilków, opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów antywylesiania i plan uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Wszystkie te pomysły znalazły się w manifeście EPP. Dokumenty – przekazane przez agencję Komisji odpowiedzialną za projekt Zielonego Ładu, CINEA – odnoszą się do pieniędzy z dotacji z unijnego funduszu na projekty środowiskowe znanego jako LIFE, który przeznacza 5,4 mld euro na lata 2021–2027. Odbiorcami są takie organizacje jak WWF, Friends of the Earth i ClientEarth, a także wiele mniejszych podmiotów" – czytamy.

"Program LIFE w pełni przyczynia się do realizacji celów i zamierzeń Europejskiego Zielonego Ładu. Budżet na lata 2021–2027 ustalono na 5,4 mld euro" – podano na unijnej stronie.

