"Bezmózgowcy, idioci". Niesiołowski obraża wyborców PiS

Działacz PO komentował sytuację wokół Karola Nawrockiego. Jego zdaniem kandydat wspierany przez PiS pogrzebał swoją kampanię, choć PiS będzie próbowało odwrócić negatywny trend. – Oni oczywiście zmobilizują jakichś idiotów, durni, bezmózgowców ogłupionych przez Rydzyka propagandą. No są tacy, na tych wiecach się widzi, tych co ryczeli, zagłuszali – powiedział w programie "Super Expressu".

– Nie, nie, nie. Nie obrażajmy wyborców. Oni nie są czasem winni tego, że utknęli w bańce informacyjnego – "tonowała" gościa prowadząca Kamila Biedrzycka.

– Czemu? Nie jesteś winny, że się dał ogłupić. Ci, co ryczeli tam i zagłuszali konferencję prasową nie byli winni. Mogę przyjąć, że jak ktoś się dał ogłupić, to nie jest winny. Ale ten elektorat jest za mały. Tych ludzi nie wystarczy. Jeżeli PiS liczy już tylko na nich, no to jest desperacja i nie mają szans. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że tym razem, ta czaszka, jak mówił kiedyś Leszek Kołakowski, już się nie uśmiechnie – podsumował Niesiołowski.

"Nacjonalizm podnosi parszywy łeb". Niesiołowski wraca do polityki

W lutym, po dziewięciu latach przerwy, do Platformy Obywatelskiej wrócił były wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski. Dołączył do nowego koła PO w Łodzi. We wrześniu 2016 r. polityk wystąpił z PO. Współtworzył koło poselskie i stowarzyszenie Europejscy Demokraci (później Unia Europejskich Demokratów, która wchodziła w skład koalicyjnego klubu PSL – Koalicja Polska). W 2019 r. ogłosił zakończenie aktywności politycznej.

– To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach. Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy – mówił na konferencji Stefan Niesiołowski. Jak zaznaczył, zwycięstwo "koalicji 15 października" zostanie dopełnione dopiero po wygranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

