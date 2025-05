Najnowszy sondaż prezydencki. Zaskakujący wynik Hołowni

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę zwycięzcą zostałby kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski utrzymuje bezpieczną przewagę nad Karolem Nawrockim zarówno w I, jak i w II turze. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen. Nieoczekiwanie Magdalena Biejat wyprzedziła Szymona Hołownię.

Najnowszy sondaż prezydencki

W badaniu Opinia24 Rafał Trzaskowski zdobył 31 proc. poparcia. Z kolei Karol Nawrocki uzyskał 25 proc. wskazań. Trzeci w zestawieniu Sławomir Mentzen może pochwalić się wynikiem 14 proc. głosów.

Na dalszych miejscach znaleźli się Magdalena Biejat z wynikiem 6 proc. oraz Szymon Hołownia, na którego chęć głosowania wyraziło 5 proc. respondentów. Tyle samo ankietowanych chce głosować na Adriana Zandberga.

Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Grzegorz Braun (4 proc.), Marek Jakubiak (3 proc.), Joanna Senyszyn (2 proc.), Krzysztof Stanowski (1 proc.) oraz Artur Bartoszewicz (1 proc.). Maciej Maciak i Marek Woch uzyskali zerowe poparcie. Tylko 2 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Gdyby w II turze spotkali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki wyniki byłyby następujące. Kandydat KO zdobyłby 50 proc. głosów, a popierany przez PiS prezes IPN – 41 proc. 9 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o poparcia dla kandydata.

Badanie wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w dniach 6-7 maja 2025 roku.

Co mówią bukmacherzy

Z danych, które przeanalizowali eksperci z portalu Legalnibukmacherzy.pl wynika również, że kurs na Rafała Trzaskowskiego jest praktycznie niezmienny i najniższy. To oznacza, że według bukmacherów, to kandydat Koalicji Obywatelskiej ma największe szanse na zwycięstwo I tury wyborów prezydenckich. Przykładowo największym zainteresowaniem graczy BETFAN cieszy się Rafał Trzaskowski, na którego postawiono 49 proc. wszystkich zakładów. To zdecydowany lider w typowaniach. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Sławomir Mentzen (30 proc.) oraz Karol Nawrocki (14 proc.). Ten rozkład wyraźnie pokazuje, że według graczy BETFAN Rafał Trzaskowski ma największe szanse na zwycięstwo

