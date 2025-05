Zapraszamy na chat z Pawłem Lisickim!

Zarząd spółki Do Rzeczy S.A ogłosił rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii „D” w ramach oferty publicznej. Zapisy na akcje rozpoczęły się 31 marca 2025 r. i prowadzone są w całości zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC S.A., pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w ofercie publicznej akcji Do Rzeczy S.A. To kluczowy krok na drodze do debiutu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, planowanego na IV kwartał 2025 roku.

W związku z tym, zapraszamy na chat inwestorski z Pawłem Lisickim, red. naczelnym "Do Rzeczy" i wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A. Rozmowa rozpocznie się w poniedziałek 12 maja o godz. 16 na naszym kanale YouTube, a poprowadzi ją Karol Gac, szef portalu DoRzeczy.pl. Podczas transmisji przewidziana jest możliwość zadawania pytań dot. wejścia na giełdę na naszym chacie. Link do rozmowy znajdą Państwo w tym artykule. Co więcej, wszystkich zainteresowanych tematem, zachęcamy do przesyłania ewentualnych pytań na adres: [email protected]. Zostaną one odczytane podczas rozmowy.

Nowy etap "Do Rzeczy"

Do Rzeczy S.A. to nowoczesna spółka medialna z ponad dekadą doświadczenia, rozpoznawalną marką i jasno określoną misją. Fundamentem działalności pozostaje wolność słowa, niezależność redakcyjna oraz zaufanie budowane w relacjach z czytelnikami, partnerami i – od dziś – inwestorami.

W ostatnich miesiącach spółka przeszła proces konsolidacji marki oraz intensywnych przygotowań do wejścia na rynek kapitałowy. Dzięki silnej pozycji na rynku opinii, zaangażowanej społeczności odbiorców oraz stabilnemu, rozpoznawalnemu zespołowi redakcyjnemu jesteśmy gotowi do kolejnego etapu rozwoju.

Oferta publiczna akcji Do Rzeczy S.A. to nie tylko strategiczny krok w kierunku planowanego debiutu na rynku NewConnect – to także zaproszenie do udziału w projekcie, który łączy wartości dziennikarskie z potencjałem nowoczesnego, technologicznego modelu działania.

Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii "D" zostaną przeznaczone na realizację strategicznych celów rozwojowych Do Rzeczy S.A., w tym: