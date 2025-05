Hołownia apeluje ws. wyborów prezydenckich. "Błagam was"

Hołownia mówił w sobotę na spotkaniu otwartym w Lublinie, że wybory prezydenckie, które odbędą się za tydzień, będą "wyborami prezydenta, a nie premiera". – Premiera wybierzemy w 2027 roku, wtedy będzie na to czas. Teraz wybierzmy prezydenta, który ma zupełnie inne zadania niż premier, do czego innego służy – argumentował.

Hołownia: Prezydent jest od tego, żeby wprowadzić w Polsce porządek

Jak tłumaczył, "prezydent jest od tego, żeby wprowadzić w Polsce porządek". – Nie pięścią i nie siłą, ale przez to, że będzie umiał poukładać sprawy – dodał. Mówiąc o narastającej w Polsce agresji, stwierdził, że ona zawsze zaczyna się "z poczucia nieporządku w sprawach społecznych".

– Jeżeli mamy poczucie nieporządku, to za tym idzie niepokój, lęk. Za lękiem idzie agresja. Zobaczycie, jak zmieni się Polska, jeśli pozwolicie mi poukładać rzeczy na swoje miejsca. Tak jak w Sejmie swoje miejsca ma opozycja i ma rząd – przekonywał. Jego zdaniem "prezydent powinien być prezydentem, który ma miejsce i dla opozycji, i dla rządu".

– Żeby to nie był prezydent-symetrysta, bo on musi mieć poglądy. Ale żeby to był prezydent, który uznaje, że są w tym kraju ludzie o poglądach innych niż jego samego. Że wybory nie są podbojem tej drugiej części Polski, która myśli inaczej. Bo za często w tej naszej demokracji myśleliśmy właśnie w tym kluczu – ocenił.

"Błagam was, nie wybierajcie partii". Apel ws. wyborów prezydenckich

– Błagam was, 18 maja nie wybierajcie partii politycznej. Wybierzcie człowieka – z jego charakterem, wizją, pomysłem, otwartością albo jej brakiem, prawdomównością, cechami charakteru. To są wybory człowieka. Bardzo was proszę, żebyście wybrali kogoś takiego, dla którego najważniejsze będą oczy naszych dzieci i ich pokój w sercach – mówił Hołownia.

Dlatego – zapowiedział – pierwszą ustawą jaką złoży, jeśli zostanie prezydentem, będzie ustawa o zakazie smartfonów w podstawówkach oraz ustawa powołująca Narodowy Instytut Higieny Cyfrowej.

