Zakaz telefonów komórkowych na debacie TVP

Dzisiejsza debata w TVP, współprowadzona przez Polsat i TVN kończy serię sześciu debat w toku kampanii wyborczej. Rozpocznie się o godz. 20 w siedzibie telewizji przy ul. Woronicza 17.

Bez telefonów komórkowych

W czasie debaty żaden z kandydatów nie będzie mógł korzystać z notatek, telefonów, ani podpowiedzi sztabu.

W trakcie poprzednich debat kilkukrotnie kandydaci użyli telefonu komórkowego, by odtworzyć słowa swoich konkurentów z przeszłości. Przykładowo Sławomir Mentzen przypomniał niewygodną wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego o imigrantach i słowa Szymona Hołowni o potrzebie przyjęcia w Polsce waluty euro. Nawiązując do zdjęcia wykonanego przez Hołownię w trakcie pogrzebu papieża Franciszka, Mentzen zrobił sobie z nim selfie podczas debaty w "Super Expressie".

Z kolei Maciej Maciak na tej samej debacie w pewnym momencie odebrał telefon i uciął sobie krótką pogawędkę. Było to zresztą powodem uszczypliwych komentarzy w stronę kandydata z uwagi na to, że odpowiadając na pytania Marka Jakubiaka przyznał on, że podziwia prezydenta Rosji Władimira Putina.

Zasady i formuła debaty TVP

Dwie pierwsze rundy to pytania od prowadzących: Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP, Piotra Witwickiego z Polsatu News i Radomira Wita z TVN. Będą też pytania wzajemne zadadzą sobie kandydaci, a na koniec swobodna wypowiedź każdego z nich.

Pierwsza część została podzielona na dwa bloki tematyczne. Każdy z dziennikarzy zada wszystkim kandydatom po jednym pytaniu identycznej treści w temacie polityki zagranicznej i krajowej. Czas na odpowiedź będzie wynosił 60 sekund.

Po każdym bloku tematycznym kandydaci będą zadawać pytanie innemu kontrkandydatowi. Czas na pytanie to 20 sekund, a na odpowiedź 60 sekund. Następnie 20 sekund na ripostę.

Na swobodną wypowiedź przewidziano 1,5 minuty. Kolejność zabierania głosu została wyłoniona w drodze losowania w obecności przedstawicieli sztabów.

13 kandydatów na prezydenta

Na debatę TVP zaproszono wszystkich 13 kandydatów. Będą to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Czytaj też:

Kontrowersje wokół debaty TVP. Sztab Mentzena: Zostaliśmy oszukani