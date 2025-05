Afera NASK. Wiadomo, co zrobił szef ABW

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych pojawiały się filmy atakujące i wyśmiewające Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena. Jak ujawniła w czwartek Wirtualna Polska, za ich publikacją stali pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Jej prezesem jest Jakub Kocjan – "człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej, a w 2020 r. otrzymał nagrodę od prezydenta Warszawy".

"To będzie chyba największy skandal wyborczy, ostatnio NASK informował o próbie ingerencji w wybory, napisali, że zablokowali reklamy i powiadomili o tym ABW. Ustalenia Wirtualnej Polski w tym temacie zwalają z nóg" – napisano na profilu "Służby w akcji".

Wyjaśnienia ws. działań służb

Do sprawy odniósł się rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

"Dziś Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko na ręce Pana Prezydenta oraz Pana Premiera wysłał szczegółowe wyjaśnienia na temat czynności realizowanych przez Agencję w sprawie informacji NASK" – napisał przedstawiciel resortu na portalu X.

Jak zapewnił Dobrzyński, "pismo zostało wysłane jeszcze zanim Pani Minister Małgorzata Paprocka przekazała swoją prośbę. Z kolei działania ABW zostały podjęte natychmiast po otrzymaniu informacji z NASK".

Prezydent Duda zwraca się do szefa ABW

Prezydent Andrzej Duda, za pośrednictwem szefowej swojej kancelarii Małgorzaty Paprockiej, zwrócił się bowiem w piątek do szefa ABW o informacje ws. nieprawidłowości w kampanii wyborczej.

– Od kilku dni w domenie publicznej krążą bardzo niepokojące informacje o działaniach w kampanii wyborczej, które noszą znamiona poważnych niezgodności z polskim porządkiem prawnym, działań nielegalnych, budzących wątpliwości, co do zgodności z prawem finansowania kampanii wyborczych. Zdaniem prezydenta te działania muszą zostać wyjaśnione, musi być to proces transparentny – powiedziała Paprocka podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami.

Jak dodała, "to jest interes nie tylko wszystkich 13 kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, ale nas wszystkich, obywateli tak, żeby prezydent został wybrany w sposób nie budzący wątpliwości i zastrzeżeń".

"Nie my organizujemy tę kampanię". Trzaskowski o aferze NASK

Hołownia oburzony. "Czekam na wyjaśniania Trzaskowskiego"