Listy do redakcji (21)

„Ku islamizacji Polski?”, Kacper Kita, „DRz” nr 19/2025

Temat przewodni „Do Rzeczy” nr 19/2025 „Polska katolicka, czy muzułmańska”, rozwinięty w artykule „Ku islamizacji Polski?” Kacpra Kity, jest niezwykle istotny w kontekście obecnej sytuacji światowej. Na naszych oczach następuje podbój Starego Kontynentu nowoczesnymi metodami. [...] bez jednego wystrzału uczniowie tzw. proroka Mahometa zagarniają kolejne tereny. Wszak gdzie stoi meczet, ziemia już na stałe, do końca świata, pozostaje według ich religii muzułmańska. Wyznawcy islamu mają zdecydowanie wyższy wskaźnik urodzeń niż rodowici Europejczycy, a zatem w demokratycznym porządku za kilkadziesiąt lat obejmą władzę i zaprowadzą swoje porządki. Ciekawe, jak zareagują na to oczadziałe lewactwem obecne unijne elity? To one jako pierwsze, bo ateistyczne, będą chyba najbardziej zagrożone w fizycznym bycie, bo chrześcijanie (ilu ich pozostanie wobec obecnej laicyzacji?), jako obywatele drugiej kategorii, ale jednak ludzie Księgi, mają szansę przeżyć.