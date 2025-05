Rachoń: Dziennikarka TV Republika poturbowana przez ludzi Trzaskowskiego

Na ostatniej prostej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, kandydat KO Rafał Trzaskowski odwiedził m.in. Skierniewice. Pobyt polityka w mieście relacjonowała Telewizja Republika. Obecna na miejscu dziennikarka stacji Monika Borkowska chciała zapytać Trzaskowskiego o zaangażowanie służb w przekazywanie mediom materiałów mających obciążyć kandydata PiS.

Kiedy Monika Borkowska próbowała dopytać Rafała Trzaskowskiego o zaangażowanie ABW w kampanię przeciwko Karolowi Nawrockiemu została poturbowana przez ludzi Platformy. Wśród odpychających naszą dziennikarkę sztabowcy PO: nienaturalnie pobudzony Michał Marcinkiewicz i sekundujący mu wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wszystko w towarzystwie samego Rafała Trzaskowskiego" – napisał na portalu X Michał Rachoń, dyrektor programowy TVR. Pokazał nagranie z całego zdarzenia.

Sakiewicz: Do tej pory przemoc nie dotyczyła kobiet

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz opublikował oświadczenie. Przekonuje, że agresja wyrażana wobec dziennikarki to pokłosie psujących wizerunek sztabowców Trzaskowskiego materiałów, które emituje ta stacja.

"Z ogromnym oburzeniem odebrałem fizyczną przemoc ludzi ze sztabu Rafała Trzaskowskiego wobec naszej reporterki Moniki Borkowskiej. Działo się to w obecności ministra Tomczyka i przy udziale Michała Marcinkiewicza. Telewizja Republika informowała kilka dni temu, że Marcinkiewicz oferował narkotyki. Próba mszczenia się przez tego polityka na naszej reporterce mająca charakter linczu i to w momencie, gdy próbowała zadać pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu o nielegalne użycie w jego kampanii służb specjalnych, jest ciężkim przestępstwem i naruszeniem podstawowych zasad demokracji. Nie po raz pierwszy otoczenie Trzaskowskiego używa przemocy wobec naszych dziennikarzy. Jednak do tej pory nie dotyczyło to kobiet. Widać, że i ta granica została przekroczona" – podkreśla Sakiewicz.

