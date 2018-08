"Jesteśmy dumni". Premier Morawiecki odwiedził sklep "Red is Bad"

Informacja o wizycie szefa polskiego rządu w sklepie Red is Bad pojawiła się na stronie tej marki odzieżowej na portalu społecznościowym Facebook. "Jesteśmy dumni, że nasze wzory nosi Prezydent RP, a ostatnio do sklepu flagowego RiB zawitał Premier naszego kraju, by kupić koszulki dla wolontariuszy z którymi wcześniej porządkował groby Powstańców Warszawskich" – napisano w poście.

Do wpisu załączono zdjęcia z wizyty Mateusza Morawieckiego.

W odzieży Rad is Bad ostatnio pojawiła się publicznie Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. W koszulce tej marki kibicowała polskim piłkarzom w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Wcześniej kilkukrotnie widywano w ciuchach RiB prezydenta Andrzeja Dudę.