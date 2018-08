Ziemkiewicz mocno o opozycji: Antypaństwowa, toksyczna, gangrenująca życie publiczne

Wszystko zaczęło się od wpisu europosła PO Pawła Zalewskiego, który przytoczył słowa gen. Różańskiego. "Jeżeli gen. Różański mówi, że słaba i podzielona Polska może być celem ataku Rosji, trzeba to traktować śmiertelnie poważnie. I warto zadać pytanie, o stan rozbrojonej przez PiS polskiej armii" – napisał Zalewski. "I dlatego jako opozycja totalna osłabiacie i dzielicie Polskę usilnie na każdym kroku, prawda? Bo macie nadzieję znaleźć się w tej niemieckiej części?" – odpisał mu Ziemkiewicz.

"Cieszę się, że załącza Pan mojego twitta. Może da do myślenia i Pańskim followersom. Wszak bezpieczeństwo Polski jest ponad podziałami" – odniósł się do wpisu publicysty "Do Rzeczy" Paweł Zalewski. "A co tu mysleć? Nie mogąc pogodzić się z wynikiem demokratycznych wyborów, utratą wpływów i perspektywą rozliczenia nadużyć, wymówiliście posłuszeństwo państwu i prawu, próbując je zdestabilizować i ściągnąć obcą interwencję. Wasz herszt nazwał to opozycją totalną, my Targowicą" – mocno odpowiedział Ziemkiewicz.

"Mam nadzieję, że Pańscy followersi odłożą nienawiść do opozycji na chwilę, aby zastanowić się nad skutkami rządów PiS dla bezpieczeństwa Polski. To też ich bezpieczeństwo, a właściwie jego brak. Mimo powagi tematu, życzę udanego weekendu" – nie dawał za wygraną europoseł PO.

"Diabeł się przebrał w ornat i na dzwoni... Bezpieczeństwu Polski zagrażacie wy, totalna opozycja, postępująca według zasady - jak nie rządzimy, to podpalimy. Jestem z racji pracy uważnym obserwatorem wydarzeń i nie oszuka mnie Pan: CAŁY dyskurs delegitymizacji obecnej władzy rzekomego"rozmontowywania praworządności, łamania Konstytucji etc. rozwinęliście w propagandzie politycznej i swoich mediach (wtedy jeszcze także Braunowskiej TVP) ZANIM nowa władza zdążyła zrobić cokolwiek, natychmiast po wyborach, próbując doprowadzić do ich powtórzenia. pod jakimkolwiek pretekstem. Jesteście formacją antypaństwową, toksyczną, gangrenującą życie publiczne, taką samą jak przed wiekami różni Radziejowscy, Braniccy i Potoccy. Wiem, PiS Pana skrzywdził, ale przyłączenie się dla zemsty do tego gangu to, sorry, głęboki życiowy upadek" – odpisał Ziemkiewicz.