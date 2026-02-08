"Do Rzeczy" nr 7: Wielka podmiana ludności w Europie. Lewica zdradza, jak chce z migrantów zrobić swoich wyborców

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Spór Unii Europejskiej z USA czy migracyjne i klimatyczne obsesje oligarchów europejskich to nowe poważne wyzwania, przed którymi staje Polska. Największa partia opozycyjna jednak ich realnie nie podejmuje – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Znikający PiS”.



– W epoce, która deklaruje potrzebę wyciszenia, refleksji i kontemplacji, nastrojowe kompozycje La Toura zyskują nowe życie – stwierdza Wiesław Chełminiak w artykule “Potęga światła, tajemnica życia”.

– Co się stanie, jeśli dostawy żywności z Ameryki Łacińskiej do Europy zostaną wskutek jakiejś wojny przerwane na Atlantyku? Co będziemy wtedy jeść, po kasacie własnego rolnictwa i zaniku ludzi umiejących zasiać i zebrać zboże? Wydruki z wykresami PKB? Dlatego wszyscy dziś musimy być jak Grakchowie w starożytnym Rzymie, ideowi protoplaści współczesnych „populistów” – apeluje Adam Wielomski w tekście “Neoliberalizm w domu i zagrodzie”.



– Prowadzą własną krucjatę przeciwko muzułmanom, których w Rosji jest coraz więcej. Kłócą się nawet z wszechwładnymi kadyrowcami. Bojówkarze z „Russkiej Obszcziny” tworzą nową falę nacjonalizmu w państwie Putina. Choć są na pasku FSB, to mogą być groźni nawet dla Kremla – ostrzega Maciej Pieczyński w tekście “Na prawo od Putina”.



– Nowy rząd Andreja Babiša nie wyprowadzi Czech z Unii Europejskiej, ale może dać sygnał do zbiorowego oporu przeciwko najbardziej szkodliwej polityce Brukseli – zauważa Jakub Wozinski w artykule “Iskra buntu z Czech”.



Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 9 lutego 2026 r.

