Ruszył marsz Trzaskowskiego. Polityk apeluje: Teraz albo nigdy!

Ulicami stolicy przejdą w niedzielę dwa marsze – jeden wyrażający poparcie dla kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i drugi wspierający kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

"Wśród zgromadzonych na placu Bankowym można kupić przypinki okazujące poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu. Cena to 10 zł za sztukę. Sprzedawane są też inne gadżety, jak np. kotyliony" – informowała przed rozpoczęciem marszu KO Interia.

Trzaskowski: Teraz albo nigdy!

Na samym początku manifestacji, zaraz po odśpiewaniu hymny Polski, głos zabrał Rafał Trzaskowski. - Kochani, wznieście biało-czerwone do góry - powiedział do uczestników marszu.

- Drodzy państwo, teraz albo nigdy! Najwyższy czas, aby wygrała uczciwość. Najwyższy czas, by wygrała prawość, sprawiedliwość, prawda. O tym są te wybory. Przed nami dosłownie ostatnich kilka dni. Potrzebna jest pełna determinacja, każdy głos. Po to, by wygrała przyszłość, by wygrała cała Polska – mówił Trzaskowski.

twitter

– Nie we wszystkim się zgadzamy, ale ja zawsze będę szukał tego, co nas łączy, a nie dzieli. Jedno wam obiecam: Niczego nie podpiszę w ciemno. To najwyższy czas, żeby być razem i iść wygrywać prezydenta, który będzie waszym prezydentem. I to wam uroczyście ślubuję – zapewniał.

W marszu biorą udział premier Donald Tusk, wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W manifestacji uczestniczy również zwycięzca rumuńskich wyborów prezydenckich Nicusor Dan.

Nowa Lewica popiera Trzaskowskiego

W sobotę Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń ogłosili, że Nowa Lewica popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Wybór jest oczywisty – przekonywał Robert Biedroń.

Poparcie dla kandydata KO ogłosili również liderzy Trzeciej Drogi – Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Do tej pory w sprawie II tury nie opowiedzieli się jeszcze Sławomir Mentzen, Adrian Zandberg oraz Grzegorz Braun.

Czytaj też:

Tajne sondaże PiS i KO. W obu wygrywa ten sam kandydatCzytaj też:

Sadurski straszy faszyzmem. "Obrażajcie się, głupcy"