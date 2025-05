Prezydent Rumunii przyjedzie do Polski. Chodzi o Trzaskowskiego

W niedzielę rano premier Donald Tusk planuje spotkać się z Nicusorem Danem, przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Rumuński prezydent-elekt zapewnił ponadto, że weźmie udział w "Wielkim Marszu Patriotów" organizowanym przez sztab kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

– Przyjadę na zaproszenie moich polskich kolegów. Udam się na wydarzenie wyborcze, by wesprzeć prezydenta Warszawy, demokratycznego kandydata – zapowiedział w sobotę burmistrz Bukaresztu, który wygrał niedawne wybory w Rumunii.

Dan podkreślił, że liczy, iż w Polsce w wyborach prezydenckich wygra "proeuropejski kandydat". Polityk stwierdził, że "współpraca z Warszawą będzie kluczowa dla bezpieczeństwa Europy".

Nowa Lewica popiera Trzaskowskiego i straszy faszyzmem

W sobotę Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń ogłosili, że Nowa Lewica popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Wybór jest oczywisty – przekonywał Robert Biedroń. Formacja ma ponadto wziąć udział w niedzielnym marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Anna Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła, że Nawrocki jest tak naprawdę Konfederatą a nie PiSowcem. – Karol Nawrocki to już nie jest ten prosocjalny PiS, o którym mówiło się w poprzedniej kadencji. To nie jest Andrzej Duda. On podpisał się pod programem Mentzena, to jest konfederata – powiedziała Anna Maria Żukowska. – Idę na ten marsz, bo Karol Nawrocki zagraża moim prawom, prawom mojej córki – podkreśliła.

Jak dodała, kandydatka Lewicy, Magdalena Biejat, też poparła w II turze Rafała Trzaskowskiego. – Albo mamy do czynienia z kandydatem, który nasz kraj będzie ciągnął w kierunku faszyzmu, albo kandydata, który nie będzie blokował praw kobiet, nie będzie promował wyjścia z UE. Który nie jest kandydatem idealnym — niestety, Rafale, nie jesteś z lewicy – dodała.

Czytaj też:

Nawrocki: Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, a nie von der LeyenCzytaj też:

"Demagog niech sprawdzi". Potężna wpadka Trzaskowskiego w trakcie debaty