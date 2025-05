"Demagog niech sprawdzi". Potężna wpadka Trzaskowskiego na debacie

W trakcie piątkowej debaty w TVP padła kwestia mieszkalnictwa. Karol Nawrocki zarzucił prezydentowi Warszawy, że za jego kadencji buduje się w stolicy tylko 60 mieszkań komunalnych rocznie. – Jak ja słyszę o problemach, to je rozwiązuję. Mówi pan, że jestem prezydentem Warszawy. No tak, jestem i dlatego rozwiązuje problemy warszawianek i warszawiaków. Pan przeinacza fakty, mówi pan o czymś, co nie miało miejsca – stwierdził kandydat KO.

Jego słowa ostro skontrował Nawrocki. – Miał pan możliwość zachowania się w sposób przyzwoity i zadeklarować wszystkim Polakom, że ta rodzina z 6-letnim chłopcem tak jak mieszkańcy wrócą na Marszałkowską 66 – mówił Nawrocki. W tym czasie Trzaskowski dopowiadał: "właśnie to zrobiłem".– Ale tego pan nie zrobił – przekonywał Nawrocki.

– O mieszkania komunalne pan dba, bo jest ich mało. Tylko 60 rocznie pan buduje, a deweloperzy 14 tys. i wpłacają na pana kampanię – stwierdził kandydat popierany przez PiS. Trzaskowski nie krył, że nie wierzy w te słowa i bardzo pewnie odpowiedział na zarzuty.

– 60 rocznie pan powiedział? Demagog niech to sprawdzi. Udowodni liczby – stwierdził z uśmiechem prezydent Warszawy.

Demagog sprawdził. Kompromitacja Trzaskowskiego

twitter

Portal Demagog to zapewne najsłynniejszy w Polsce serwis fact-checkingowy, czyli zajmujący się prawdomównością i wiarygodnością polityków. Po krótkiej analizie okazało się, że słowa Nawrockiego są prawdziwe.

"W latach 2018-2024 łącznie samorząd oddał do użytku 423 mieszkania komunalne w Warszawie. Liczba nowych mieszkań komunalnych w Warszawie nie jest stała z roku na rok. W latach 2018-2024 było ich średnio ok. 60 rocznie" – wskazano.

Przeważa jeden pogląd ws. debaty kandydatów

Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, debata kandydatów może przełożyć się na decyzję części wyborców w drugiej turze.

Badani odpowiedzieli na pytanie: "Czy uzależniasz swój głos w II turze od przebiegu debaty, organizowanej w piątek 23 maja?".

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 64,8 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie uzależnia swojego głosu w drugiej turze od przebiegu piątkowej debaty, natomiast 17,4 proc. przyznało, że przebieg dyskusji przełoży się na ich decyzję. Z kolei 17,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Jaki punktuje kłamstwa Trzaskowskiego. "Liczył, że nikt nie zweryfikuje"Czytaj też:

Bryłka uderzyła w Trzaskowskiego. Chodzi o słowa o Zielonym Ładzie