Jaki punktuje kłamstwa Trzaskowskiego. "Liczył, że nikt nie zweryfikuje"

W piątek odbyła się debata między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pytania dotyczyły sześciu bloków tematycznych: zdrowie, polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo oraz światopogląd.

W każdej rundzie kandydaci zadawali sobie trzy pytania.

"Tęczowy Rafał ma zdolności przewidywania przyszłości"

– Pakt migracyjny nigdy nie wejdzie w życie, bo to ja wpisałem w unijne dokumenty, że jeżeli pomożemy Ukraińcom, to nikogo nie będziemy więcej przyjmowali – stwierdził podczas debaty Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że kandydat KO kłamie. Poprosił wiceprzewodniczącego PO o wskazanie konkretnego dokumentu. Prezydent Warszawy odparł, że chodzi o rozporządzenie z 2015 r. – Jasno została wpisana konkluzja, że jeżeli będziemy pomagali Ukraińcom, przyjmowali uchodźców, to wtedy powinniśmy być wyłączeni z jakiejkolwiek relokacji innych uchodźców – powtórzył.

Do sprawy odniósł się europoseł PiS Patryk Jaki. – Trzaskowski się skompromitował w debacie w obszarze, w którym się chwalił największą kompetencją, to jest doświadczenie międzynarodowe i polityka europejska – wskazał.

– Przypomnijmy, pakt migracyjny nie powstał w 2015 r., tylko pod koniec 2020 r. Więc Rafał Trzaskowski nie mógł nad nim pracować, ponieważ w tym czasie był prezydentem Warszawy – przypomniał Jaki. – Może nasz geniusz od polityki europejskiej tego nie wie, ale samorządowcy nie mogą wpisywać niczego do rozporządzeń europejskich – stwierdził. – Zastanawiam się, o co mu chodziło. I sądzę, że wiem, o co mu chodziło. On pomylił dokumenty, albo ich kompletnie nie rozróżnia – kontynuował. 22 września 2015 r. Rada UE wprowadziła tymczasowy mechanizm relokacji 120 tys. osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z Włoch i Grecji do innych państw UE.

– Nasz tęczowy Rafał ma tęczowe zdolności przewidywania przyszłości. On mówi, że w 2015 r. załatwił już dla Polaków coś w pakcie migracyjnym, który wymyślono pięć lat później, co spowodowało, że będziemy zwolnieni z przyjmowania migrantów, ponieważ pomogliśmy Ukraińcom po wybuchu wojny w 2022 r. – podsumował żartobliwie Patryk Jaki.

Kłamstwa i manipulacje Trzaskowskiego

"Właściwie całą debatę R. Trzaskowski kłamał, licząc, że nikt tego nie zweryfikuje: Nie jest finansowany z zagranicy – mimo że są na to oczywiste dowody; Buduje więcej mieszkań – w rzeczywistości buduje mniej; Nie reprywatyzuje; Nie wyrzuca ludzi z mieszkań – mimo że są pisma z jego pieczątką; Nie faworyzuje lewackich organizacji – mimo że to one dostały większość środków; Chce twardo walczyć z wandalizmem Ostatniego Pokolenia, ale dalej będzie im dawał lokal; Twierdzi, że załatwił chipy – mimo że oficjalne stanowisko USA mówi coś odwrotnego; Jest za wolnością, ale broni ustawy ograniczają wolność; Zatrzymał Pakt Migracyjny 5 lat przed jego stworzeniem" – wyliczał Patryk Jaki w kolejnym wpisie na platformie X.

