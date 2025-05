Bryłka uderzyła w Trzaskowskiego. Chodzi o słowa o Zielonym Ładzie

Kandydat KO na urząd prezydenta od dłuższego czasu powtarza, że Zielony Ład już nie obowiązuje.

– Już nie ma Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego, że w tej chwili zmienił się świat, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące załamania łańcucha dostaw i tego, że musimy inwestować w nasz przemysł i w naszą konkurencyjność – powiedział Trzaskowski w trakcie jednej z debat przed pierwszą turą.

Podobnie sytuacja wyglądała w trakcie ostatniej debaty w TVP, gdzie stwierdził, że priorytety Unii Europejskiej uległy zmianie w związku z wojną i pogarszającą się sytuacją geopolityczną. Trzaskowski krytykował też Mateusza Morawieckiego za zaakceptowanie Zielonego Ładu.

Bryłka przypomina: Zielony Ład jest już wdrażany

Do wypowiedzi Trzaskowskiego odniosła się Anna Bryłka z Konfederacji. "Europejski Zielony Ład jest konsekwentnie wdrażany, UE nie wycofała się z żadnego celu klimatycznego. W wielu sprawach trwa proces legislacyjny, np. dyrektywa budynkowa w procesie implementacji w Polsce" – napisała w mediach społecznościowych.

Do swojego wpisy Bryłka zamieściła artykuł dotyczący dyrektywy budynkowej EPBD z "Rzeczpospolitej". "Za nami połowa dwuletniego okresu na implementację nowelizacji dyrektywy EPBD. Prace nad krajowym planem renowacji budynków są w konsultacjach, rozporządzenie w sprawie klas energetycznych budynków – przed" – czytamy.

Zielony Ład. O co chodzi?

Zielony Ład Unii Europejskiej to seria regulacji prawnych Unii Europejskiej już wdrożonych lub przygotowywanych do wdrożenia. Ich finalnym celem jest tzw. neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Zwolennicy projektu argumentują, że gdy Europa osiągnie wyznaczony cel planeta będzie czystsza, a ceny energii będą niższe. Jest to bardzo daleko idące ingerencja polityków i urzędników w gospodarki państw członkowskich.

Na Zielony Ład składają się m.in.: tzw. transformacja energetyczna – której elementem jest wymuszanie na państwach dekarbonizacji i przejście na wiatraki i fotowoltaikę, dyrektywa budynkowa EPBD (o przymusowych remontach tzw. klimatycznych), tzw. zrównoważony transport (narzucenie pojazdów elektrycznych i zakazanie spalinowych), tzw. zrównoważone rolnictwo czy tzw. przywrócenie bioróżnorodności.

