Tusk: To Wy zatrzymaliście zło

W niedzielę 25 maja, w centrum Warszawy odbędzie się marsz organizowany przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Przemarsz wystartuje o godz. 12:00 z placu Bankowego. Jego uczestniczy przejdą ulicą Marszałkowska na plac Konstytucji, gdzie ma przemawiać kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

"Marsz Miliona Serc nigdy się nie kończy. Bądźmy jutro znów razem, Polska potrzebuje Waszej energii i siły. Bo to Wy zatrzymaliście zło i zmieniliście Polskę. I możecie znowu to zrobić! Warszawa, Plac Bankowy, w samo południe" – napisał premier w mediach społecznościowych.

Marsz Trzaskowskiego. Tusk zabierze głos?

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Jak ustaliła Wirtualna Polska, najprawdopodobniej premier zabierze głos na początku marszu. "Koalicja rządząca uznaje, że klucz do sukcesu Trzaskowskiego leży w maksymalnej mobilizacji elektoratu całej koalicji 15 października, więc lista mówców będzie dłuższa" – czytamy.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

Nowa Lewica popiera Trzaskowskiego

W sobotę Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń ogłosili, że Nowa Lewica popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Wybór jest oczywisty – przekonywał Robert Biedroń. Formacja ma ponadto wziąć udział w niedzielnym marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Anna Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła, że Nawrocki jest tak naprawdę Konfederatą a nie PiSowcem. – Karol Nawrocki to już nie jest ten prosocjalny PiS, o którym mówiło się w poprzedniej kadencji. To nie jest Andrzej Duda. On podpisał się pod programem Mentzena, to jest konfederata – powiedziała Anna Maria Żukowska. – Idę na ten marsz, bo Karol Nawrocki zagraża moim prawom, prawom mojej córki – podkreśliła.

