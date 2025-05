Tajne sondaże PiS i KO. W obu wygrywa ten sam kandydat

Obie partie od miesięcy prowadzą wewnętrzne badania. Jak wynika z informacji "Newsweeka" na soostatniej prostej kampanii to Karol Nawrocki wysunął się na prowadzenie, aczkolwiek jego przewaga jest minimalna. Różnica między kandydatami sięga bowiem zaledwie około 200 tysięcy głosów – to liczba na poziomie błędu statystycznego.

Karol Nawrocki ma w badaniach prowadzić z poparciem na poziomie 50,3 proc., podczas gdy Rafał Trzaskowski uzyskuje wynik 49,7 proc.

Przeważa jeden pogląd ws. debaty kandydatów

W piątek doszło do debaty między Karolem Nawrocki a Rafałem Trzaskowskim. Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, debata może przełożyć się na decyzję części wyborców w drugiej turze.

Badani odpowiedzieli na pytanie: "Czy uzależniasz swój głos w II turze od przebiegu debaty, organizowanej w piątek 23 maja?".

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 64,8 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie uzależnia swojego głosu w drugiej turze od przebiegu piątkowej debaty, natomiast 17,4 proc. przyznało, że przebieg dyskusji przełoży się na ich decyzję. Z kolei 17,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Nowa Lewica popiera Trzaskowskiego

W sobotę Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń ogłosili, że Nowa Lewica popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Wybór jest oczywisty – przekonywał Robert Biedroń. Formacja ma ponadto wziąć udział w niedzielnym marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Anna Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła, że Nawrocki jest tak naprawdę Konfederatą a nie PiSowcem. – Karol Nawrocki to już nie jest ten prosocjalny PiS, o którym mówiło się w poprzedniej kadencji. To nie jest Andrzej Duda. On podpisał się pod programem Mentzena, to jest konfederata – powiedziała Anna Maria Żukowska. – Idę na ten marsz, bo Karol Nawrocki zagraża moim prawom, prawom mojej córki – podkreśliła.

