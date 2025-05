Poderwano polskie myśliwce. Reakcja na działania Rosji

Komunikat w sprawie działań wydało Dowództwo Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które ostrzegło przed występowaniem w południowo-wschodniej części kraju podwyższonego poziomu hałasu.

Dowództwo Operacyjne ostrzega

"Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych" – czytamy w informacji przekazanej przez Dowództwo Operacyjne.

Jak zaznaczono, jest to druga z rzędu bardzo pracowita noc dla całego polskiego systemu obrony powietrznej. Znów zaobserwowano bowiem większą aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Moskwa dokonuje uderzenia rakietowego na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

"Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione" – zwraca uwagę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które – jak podkreśla – "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji".

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

W piątek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że polskie myśliwce zlokalizowały, przechwyciły i skutecznie odstraszyły samolot Su-24.

– Wczoraj wieczorem dowództwo sił operacyjnych NATO w Europie wydało polecenie przechwycenia przez polską parę dyżurną rosyjskiego Su-24 – poinformował na konferencji prasowej minister obrony narodowej. – Nasze siły zlokalizowały, przechwyciły i skutecznie odstraszyły samolot Su-24 Federacji Rosyjskiej – przekazał.

– Samolot wykonywał niebezpieczne manewry – wyjaśnił szef MON. – To nie są działania przypadkowe, tylko intencjonalne – podkreślił.

Su-24 to radziecki dwusilnikowy bombowiec frontowy o zmiennej geometrii skrzydeł, zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych. Jest przeznaczony do ataków na cele naziemne, a także do rozpoznania i walki elektronicznej. Zmienna geometria skrzydeł pozwala na dostosowanie samolotu do różnych prędkości i manewrów.

