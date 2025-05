Agitacja w kościele. Jest reakcja kurii

"Za to czy? i jak? zagłosujemy przyjdzie nam zdać sprawę przed Bogiem w godzinę sądu" – taka przestroga wieńczy, wciąż nieusunięte, ogłoszenie na temat wyborów 1 czerwca.

Jednoznaczne stanowisko rzecznika kurii

O treści ogłoszeń parafialnych odczytywanych w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie poinformował wczoraj jeden z czołowych portali.

Na prośbę KAI do sprawy odniósł się rzecznik diecezji. "Jasno i jednoznacznie utrzymujemy w diecezji tarnowskiej, że wskazywanie przez księży na konkretnego kandydata z imienia i nazwiska jest niewłaściwe i nie powinno mieć miejsca w kościołach" – podkreśla ks. Ryszard St. Nowak.

Jak dodaje, "wiernym w diecezji zostało przypomniane Vademecum wyborcze KEP zawierające istotne z punktu widzenia katolika kryteria etyczne przy dokonywaniu wyboru i te kryteria mogą duszpasterze podawać wiernym w parafiach".

Urzędowa rozmowa z proboszczem

Rzecznik poinformował też, że z proboszczem parafii w Szczawie została już przeprowadzona urzędowa rozmowa na ten temat oraz że proboszcz otrzymał polecenie, by wpis usunąć.

Jednak na stronie parafii wciąż figuruje wspomniany zapis, będący fragmentem ogłoszeń parafialnych na niedzielę 25 maja. Czytamy w nim m.in.: "Chrześcijanin może z czystym sumieniem głosować tylko na kandydata, który nie deklaruje sprzeciwu wobec prawa Bożego. Na podstawie osobistych deklaracji obu kandydatów, jedynym, który spełnia to kryterium jest Karol Nawrocki. Drugi kandydat Rafał Trzaskowski w swoich deklaracjach zdecydowanie sprzeciwia się prawu Bożemu zawartemu w Dekalogu i Objawieniu Bożym m.in. poprzez jawne wspieranie aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych oraz związków homoseksualnych. Pójdźmy do wyborów! Spełnijmy nasz obowiązek chrześcijański i patriotyczny! Niepójście na wybory jest też wyborem. Pamiętajmy, że w tę ważną dziejową chwilę ważą się losy naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce! Za to czy? i jak? zagłosujemy przyjdzie nam zdać sprawę przed Bogiem w godzinę sądu".

