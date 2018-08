Mjr. Zbigniew Matysiak ps. "Kowboj" trafił wczoraj do szpitala. Potrzebuje pomocy

Fundacja Red is Bad od lat opłaca majorowi specjalistyczną opiekę, turnusy rehabilitacyjne, leki. Jednak w związku z pogorszeniem stanu zdrowia bohatera, koszty bardzo wzrosną i fundacja prosi o wsparcie finansowe dla majora Zbigniewa Matysiaka.

Kim jest major Matysiak ps. "Kowboj"? Jak przypomina Fundacja Red is Bad, jest on jednym z ostatnich żyjących żołnierzy legendarnego cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora", harcerzem, kolarzem i rajdowcem. Był osadzony w areszcie przy ul. Krótkiej w Lublinie, w więzieniu na Zamku Lubelskim, w wiezieniach w Sieradzu i Mokotowie.

W 1943 roku, mjr Marysiak dołączył do lubelskiej grupy konspiracyjnej, a w marcu 1944 roku do Armii Krajowej – do oddziału „Romana" w zgrupowaniu "Zapory" – gdzie dzielnie stawiał opór czerwonemu okupantowi.

"Kowboj" został podopiecznym Fundacji Red is Bad i będzie otrzymywał od nas potrzebną pomoc. Podczas długiej wieczornej rozmowy bohater wspominał o trudach bycia Żołnierzem Wyklętym, o codziennej ciężkiej walce i zmaganiach z wrogiem. Co budujące stwierdził, że niczego nie żałuje,że niezależnie od okoliczności, warto dalej walczyć o swoje ideały, nie tracić wiary, być niezłomnym, iść do przodu mimo przeciwności i ponad wszystko kochać Polskę... – czytamy na stronie Fundacji.

