Wybory prezydenckie. Ziobro mówi, co się stanie, jeśli wygra Trzaskowski

Poseł PiS, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zamieścił w czwartek (29 maja) na swoim profilu w serwisie X krótkie nagranie, w którym ostrzega przed ewentualną wygraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich i apeluje, by w najbliższą niedzielę głosować na Karola Nawrockiego.

Ziobro ostrzega przed Trzaskowskim. "Jeśli zależy ci na wolności, głosuj na Nawrockiego"

– Jeśli wygra Trzaskowski, w polskim internecie zginie wolność słowa. Nie będzie można mówić tego, co uczyliśmy się w szkole, na biologii, że są tylko dwie płcie. Nie będzie można mówić do kobiety "pani", jeśli ta będzie uważać się za mężczyznę – uważa Ziobro.

– Nie będzie można bronić dzieci przed adopcją przez pary seksualne, bo wszystko to będzie traktowane jako mowa nienawiści. Będzie usuwane z internetu, będą blokowane konta, a ludzie będą wsadzani do więzienia – ostrzega.

– Jeśli zależy ci na wolności, głosują na Nawrockiego – apeluje były szef MS.

Ziobro swoje nagranie opatrzył komentarzem: "Myślisz, że cenzura cię nie dotyczy? Trzaskowski uważa inaczej. Ustawa kneblująca usta wszystkim Polakom jest już gotowa. Dlatego w niedzielę idź na wybory i zagłosuj za wolnością" – napisał, dodając hasztag #Nawrocki2025.

Ustawa o mowie nienawiści w TK. Tak zdecydował prezydent Duda

Mowę nienawiści, o której wspomina Ziobro, reguluje przyjęta w marcu przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego, która rozszerza katalog przestępstw z nienawiści o cztery nowe przesłanki: wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, za stosowanie przemocy lub bezprawnej groźby z motywów nienawiści grozić będzie do 5 lat pozbawienia wolności, za nawoływanie do nienawiści – do 3 lat, a za znieważenie – do 2 lat więzienia.

W kwietniu prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o mowie nienawiści i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prezydenta przepisy naruszają m.in. wolność wypowiedzi i są niezgodne z konstytucją.

