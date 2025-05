"Po kilku latach nie poznamy Polski". Ziobro apeluje ws. wyborów

Były minister sprawiedliwości stwierdził, że zwycięstwo Trzaskowskiego nie oznacza "nic dobrego dla naszego kraju". W swoim nagraniu Ziobro powraca do takich kwestii jak Zielony Ład czy wprowadzenie cenzury.

"To oni tak zmienią Polskę, że po kilku latach jej nie poznamy. Nie pozwól, aby wprowadzili do Polski setki tysięcy nielegalnych migrantów, którzy będą budzić grozy i strach na polskich ulicach. Nie pozwól, by wprowadzili szaleństwo Zielonego Ładu, które podwyższy drastycznie rachunki płacone przez Polaków. Nie pozwól, aby wprowadzili cenzurę w internecie. Dlatego nie pozwól, aby Polska wpadła w ręce złych ludzi na lata – apeluje Ziobro w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Trzaskowski ma przewagę?

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że w drugiej turze Trzaskowski może liczyć na 47,4 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki na 45 proc. 7,6 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosuje.

W grupie zdecydowanych wyborców Trzaskowski ma 51,3 proc. poparcia, natomiast Nawrocki 48,7 proc.

WP odnotowuje, że w drugiej turze na Trzaskowskiego planują zagłosować wyborcy: Magdaleny Biejat (98 proc.), Szymona Hołowni (85 proc.), Adriana Zandberga (68 proc.).

Oddanie głosu na Nawrockiego deklaruje 98 proc. sympatyków Grzegorza Brauna i 44 proc. wyborców Sławomira Mentzena. 35 proc. zwolenników Konfederacji zamierza poprzeć Trzaskowskiego.

Sondaż dla RMF FM został zrealizowany metodą CATI (wywiady telefoniczne)w dniach 25-27 maja. Z kolei badanie dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 25-26 maja metodą CATI oraz CAWI (wywiady online). W obu sondażach uczestniczyło 1000 dorosłych osób.

W niedzielę druga tura. Do ciszy wyborczej zostały trzy dni

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 i będą czynne do 21.

