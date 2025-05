Na początku kwietnia premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych spot, w którym zapowiedział rozpoczęcie kampanii informacyjnej skierowanej do nielegalnych migrantów.

– Nasz przekaz będzie prosty: polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Nie złożycie już tutaj wniosku o azyl, a przede wszystkim nie przekroczycie już nielegalnie polskiej granicy. Tysiące żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, kamery i drony pilnują przez 24 godziny na dobę każdego jej metra – mówił szef rządu na nagraniu.

Kampania informacyjna

"Polska skutecznie chroni swoich granic. W Afganistanie, Etiopii, Erytrei, Somalii, Pakistanie i Egipcie rusza kampania informacyjna skierowana do nielegalnych migrantów. Państwo działa" – poinformował w piątek (30 maja) na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Do wpisu szef MSZ dołączył film, na którym widać m.in. działania polskich służb wobec tych, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską. "Ci, którzy obiecują ci dostatnie życie w Europie nie dbają o twoje szczęście, dbają tylko o twoje pieniądze" – słyszymy na nagraniu.

Ustawa azylowa

26 maja na kolejne 60 dni przedłużone zostało czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią.

Przypomnijmy, że w lutym br. Sejm uchwalił ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Za jej przyjęciem głosowało 386 posłów, 38 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Nowe przepisy zakładają możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową – jednorazowo na nie dłużej niż 60 dni. Mają one na celu "wzmocnienie ochrony granicy i zapobieżenie destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce i innych państwach UE, wynikającej z kreowania sztucznej presji migracyjnej przez państwa trzecie graniczące z Polską lub inne podmioty".

