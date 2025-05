Braniewo: Dziś beatyfikacja sióstr katarzynek

Uroczysta Msza św. beatyfikacyjna rozpocznie się o godz. 11.00. Już jednak w przededniu tego wydarzenia, w Braniewie czuć było podniosłą atmosferę. – Emocje są bardzo duże. Duży zaszczyt dla naszego miasta. Bardzo się cieszymy, że spotkał nas taki zaszczyt – mówiła Justyna Janiszewska, mieszkanka Braniewa.

Beatyfikacja męczenniczek

Beatyfikacja siostry Krzysztofy Klomfass i jej czternastu towarzyszek zgromadzi w Braniewie siostry Katarzynki z różnych zakątków Polski. Zgodnie przyznają, że siostry zakonne, które zginęły z rąk czerwonoarmistów w 1945 roku, dały wyjątkowe świadectwo wiary i miłości wobec drugiego człowieka. Pracowały z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i z dziećmi. Gdy Armia Czerwona wchodziła na teren Polski, one zostały na stanowisku. Zginęły miedzy innymi w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim i w Ornecie. Brutalnie bite i gwałcone, pozostały wierne nauce Chrystusa do końca.

– One nam pokazały, że my teraz idziemy dobrą drogą. One żyły w duchu naszej założycielki, błogosławionej Reginy Protmann. Nie zważały an to, że coś im się stanie. Oddały swoje życie z tymi, którzy nie mieli ucieczki. My również dziś musimy być przy tych, którzy przeżywają swoje trudności. Jest to dla nas wielka radość i atmosfera nie do opisania – powiedziała siostra Martyna Ujazdowska, katarzynka z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Wśród sióstr męczenniczek była m.in. siostra Bona, czyli Anna Pestka. Do Braniewa na uroczystości beatyfikacyjne przyjechała jej rodzina z Kościerzyny. – Mamy w rodzinie tak wyjątkową osobę. Bardzo głęboko to przeżywamy. To nasza dalsza rodzina od strony pradziadków. Długo szukaliśmy tych korzeni. Jesteśmy bardzo szczęśliwi – mówią Wojciech i Irena Pestka.

W tym roku przypada 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na skutek działań wojennych zginęło 105 sióstr katarzynek. – One stały się nam bardzo bliskie, jak starsze siostry. Wzrusza nas to, że w swojej codzienności, posadowiły być wierne i nie zostawiły ludzi. Są przykładem i taki jest nasz charyzmat. Ja nie wiem jakbym się zachowała w takiej sytuacji. Modlimy się byśmy były tak wierne jak one – mówi siostra Aleksandra Zwolak, przełożona prowincjalna Sióstr Katarzynek prowincji polskiej

14 marca 2024 r. Stolica Apostolska ogłosiła dekret o męczeństwie 15 sióstr, ofiar komunizmu. Zwieńczeniem będzie Msza św. beatyfikacyjna, którą w sobotę odprawi kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Transmisja m.in. na antenie TVP3 i TV Trwam.

