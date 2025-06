Perła baroku i "mumie" Radziwiłłów

Zbudowano go ok. 1582 r., a architektem był Jan Maria Bernardoni, jezuita i wzięty włoski budowniczy, który pozostawił nam niezwykłe dzieła: we wspomnianym Nieświeżu i Kaliszu. Na zawsze związał się z Polską, ponieważ zmarł 19 października 1605 r. w Krakowie. Kościół jezuicki był w pewnym sensie miniaturą i powtórzeniem fasady świątyni Najświętszego Imienia Jezusa w Rzymie, która to zresztą fasada kopiowana była i odtwarzana w wielu innych podobnych budowlach w Europie.