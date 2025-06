"Wygrana to fantasmagorie". Internauci przypominają wypowiedź szefa IBRiS-u

Czekamy na oficjalnie wyniki wyborów prezydenckich. Wyniki late poll podane przez IPSOS wskazują na wygraną Karola Nawrockiego. Tymczasem po ogłoszeniu exit poll, w których to Rafał Trzaskowski miał minimalną przewagę, kandydat KO ogłosił zwycięstwo.

Internauci przypominają wypowiedź szefa pracowni sondażowej IBRiS, Marcina Dumy, z jesieni 2024. Słowa te padł w czasie, w którym w PiS trwały poszukiwania kandydata na wybory prezydenckie.

Potężny błąd analityka?

– Jaki jest cel PiS-u w tych wyborach? – pytał Duma w programie Kanału Zero. – To odkładamy na półkę, to jest jakaś fantasmagoria – dodał szef IBRiS-u, komentując słowa o to, że PiS chce wygrać.

– Po co wystawiają tego kandydata? Żeby zewrzeć partyjne szeregi. Wygrać dzisiaj nie są w stanie. Dzisiaj ktokolwiek wchodzi [w walkę] z Rafałem Trzaskowskim z flagą PiS, przegrywa. Nie ma, nie ma go. I zamiata go tak 70:30. Dobrze, bądźmy łaskawi, 60:40, zakładając, że jest jakiś błąd albo nie widzimy jakiegoś przepływu, który ma miejsce. To jest pierwsza rzecz. Jest pytanie, jakiego kandydata wystawiamy, żeby nie mieć blamażu? Potrzebujemy gościa, który usiądzie na naszym elektoracie i jeszcze nie odda niczego Konfederacji. Czarnek? Idealny gość. On Mentzena tam do ściany tak przyprze, że on tam z 5 proc., sam będzie w stanie wszystko zakumulować. Retorycznie sprawny, nie będzie plamy na debacie. Jest całkiem spory. Jak stanie obok to będzie wyższy, to ładnie będzie obrazek. Nie będzie wstydu – analizował Duma.

– Wystawienie Karola Nawrockiego czy Tobiasza Bocheńskiego czy Zbigniewa Boguckiego to jest najlepszy przepis na to, żeby zaryzykować wejście do drugiej tury. Że może tak się zdarzyć, że kandydat nie wejdzie – przekonywał szef sondażowni.

