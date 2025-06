"Trafili na złą osobę". Syn Nawrockiego o trudnej kampanii

Według sondażu exit poll, przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał w skali całego kraju 50,3 proc., natomiast Karol Nawrocki – 49,7 proc. Z kolei według badania late poll tej samej pracowni, na prowadzenie wysunął się już kandydat popierany przez PiS z 50,7 proc. poparcia. W tym sondażu reprezentant KO otrzymał 49,3 proc. głosów.

Daniel Nawrocki: Świętujemy, że to się skończyło

Do rezultatu wyborczego, jeszcze przed ogłoszeniem wyników late poll, odniósł się syn kandydata na prezydenta, Daniel Nawrocki.

– Po pierwsze wielka duma, szczęście i radość, że mogłem w tym pięknym kampanijnym biegu uczestniczyć. To jest pierwsze, co powiedziałem mojemu tacie, jeszcze zanim wyszliśmy na scenę i poznaliśmy te pierwsze wyniki – powiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24.

– A wyniki no… świetne. To około 10 milionów głosów. No… wow. Naprawdę wow. Wyników nie znamy, to jest mała różnica, więc tak naprawdę ani się nie smucimy, ani nie świętujemy. Czekamy – zaznaczył, odnosząc się do badania exit poll.

Daniel Nawrocki skomentował również przebieg kampanii wyborczej. – Świętujemy, że to się skończyło, że jesteśmy razem, że rodzina przetrwała. Wiemy, co się działo przez ostatnie sześć miesięcy. To była naprawdę brutalna kampania pełna nienawiści. System chciał po prostu zniszczyć mojego tatę. Nie udało im się. Źle trafili. Mogą się oni wstydzić. Trafili na złą osobę, która tych najważniejszych walk nie przegrywa. Również tej nie przegrała. A w wynikach tych prawdziwych, które spłyną do PKW, również nie przegra – zaznaczył.

Jak podkreślił syn Karola Nawrockiego, "tu chodziło o Polskę". – Chyba nie muszę nic więcej dodawać. Tutaj stawką była Polska, stawką dalej jest Polska, więc nie będą dotykać mnie ataki na mnie, czy na moją rodzinę – powiedział.

Morawiecki: Mamy 1,4 proc. na korzyść Nawrockiego

Były premier Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie z portalem Interia.pl, że Rafałowi Trzaskowskiemu ciężko będzie odrobić stratę.

– Tak wielu ludzi nie podawało swoich preferencji podczas badania exit poll, że spodziewałem się tego wyniku i mówiłem o tym. Już teraz w late poll widzimy, że mamy 1,4 pkt proc. na korzyść Karola Nawrockiego – zaznaczył poseł PiS.

– Ciężko będzie "nadrobić" w ciągu nocy Trzaskowskiemu. Szanse na zwycięstwo rosną z każdą godziną – dodał.

