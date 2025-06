Kto wygra? Zdecydowane słowa byłego premiera

Według sondażu exit poll, przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał w skali całego kraju 50,3 proc., natomiast Karol Nawrocki – 49,7 proc. Z kolei według badania late poll tej samej pracowni, na prowadzenie wysunął się już kandydat popierany przez PiS z 50,7 proc. poparcia. W tym sondażu reprezentant KO otrzymał 49,3 proc. głosów.

Morawiecki: Mamy 1,4 proc. na korzyść Nawrockiego

Były premier Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie z portalem Interia.pl, że Rafałowi Trzaskowskiemu ciężko będzie odrobić stratę.

– Tak wielu ludzi nie podawało swoich preferencji podczas badania exit poll, że spodziewałem się tego wyniku i mówiłem o tym. Już teraz w late poll widzimy, że mamy 1,4 pkt proc. na korzyść Karola Nawrockiego – zaznaczył poseł PiS.

– Ciężko będzie "nadrobić" w ciągu nocy Trzaskowskiemu. Szanse na zwycięstwo rosną z każdą godziną – dodał.

Wcześniej, po ogłoszeniu wyników exit poll, Morawiecki apelował do mężów zaufania. – To jest kilka razy mniej niż granica błędu statystycznego. Mam apel do naszych mężów zaufania w całej Polsce. Patrzcie na ręce we wszystkich komisjach. Każdy głos musi być dokładnie policzony. Karol Nawrocki te wybory już wygrał, jak weźmiemy pod uwagę to, że przeciwko niemu uruchomiona została cała machina kłamstwa – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

– Donald Tusk wywołał ogromną atmosferę strachu, ze wsparciem TVN-u i telewizji publicznej. Czy każdy człowiek szczerze i uczciwie powiedział na exit pollu, na kogo głosował? – dodał.

Morawiecki zapewnił również, że wierzy, iż rano wyniki pokażą zwycięstwo Karola Nawrockiego.

Wyniki w poszczególnych województwach

Według wyników exit poll, Rafał Trzaskowski zwyciężył w dziesięciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Natomiast Karol Nawrocki triumfował w sześciu województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Jak wskazuje badanie, kandydat Koalicji Obywatelskiej zwyciężył w miastach, uzyskując – w zależności od ich wielkości – od 52,8 do 67,8 proc. głosów. Natomiast na wsi wygrał kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 63,4 proc.

