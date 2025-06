Ogłoszono wyniki exit poll. Morawiecki apeluje do mężów zaufania

Według badania exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wyniki wyborów prezydenckich wyglądają następująco: Karol Nawrocki (kandydat obywatelski wspierany przez PiS) – 49,7 proc., Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej) – 50,3 proc. Błąd oszacowania wyniku kandydata to +/- 2 pkt proc. Frekwencja wyniosła 72,8 proc.

Różnica między oboma kandydatami jest tak niewielka, że o prezydenturze najprawdopodobniej zadecyduje kilkadziesiąt tysięcy głosów. Z tego powodu były premier Mateusz Morawiecki zaapelował do mężów zaufania o ścisłą kontrolę procesu liczenia głosów.

– To jest kilka razy mniej niż granica błędu statystycznego. Mam apel do naszych mężów zaufania w całej Polsce. Patrzcie na ręce we wszystkich komisjach. Każdy głos musi być dokładnie policzony. Karol Nawrocki te wybory już wygrał, jak weźmiemy pod uwagę to, że przeciwko niemu uruchomiona została cała machina kłamstwa – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

– Donald Tusk wywołał ogromną atmosferę strachu, ze wsparciem TVN-u i telewizji publicznej. Czy każdy człowiek szczerze i uczciwie powiedział na exit pollu, na kogo głosował? – dodał.

Morawiecki zapewnił również, że wierzy, iż rano wyniki pokażą zwycięstwo Karola Nawrockiego.

Tak głosowały województwa

Według wyników exit poll, Rafał Trzaskowski zwyciężył w dziesięciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Natomiast Karol Nawrocki triumfował w sześciu województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Jak wskazuje badanie, kandydat Koalicji Obywatelskiej zwyciężył w miastach, uzyskując – w zależności od ich wielkości – od 52,8 do 67,8 proc. głosów. Natomiast na wsi wygrał kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 63,4 proc.

