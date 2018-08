Najwięksi twardziele i ich gra

Wcześniej przedstawiciele opozycji snuli opowieści o tym, jak straszne są rządy PiS. Teraz w ich wypowiedziach pojawiły się groźby. Chcą wsadzać obecnie rządzących do więzienia, skazywać, pozbawiać urzędów. Jaki sens mają takie zapowiedzi? W oczywisty sposób mobilizują one PiS i odpychają od opozycji umiarkowanych wyborców. O co zatem chodzi? Dlaczego politycy antypisu posługują się samobójczą retoryką?