"Powiem rzecz, która może wielu zszokować". Trzaskowski premierem?

Co by się stało, gdyby to Rafał Trzaskowski został premierem Polski? – pytał w RMF FM prof. Antoni Dudek. Politolog i historyk przekonywał, że czas Donalda Tuska w polskiej polityce dobiega końca i godnym kandydatem do zastąpienia szefa rządu jest właśnie prezydent Warszawy.

Dudek wskazywał na silny mandat społeczny, jaki Trzaskowski uzyskał w wyborach prezydenckich. – Powiem rzecz, która może wielu zszokować, ale Rafał Trzaskowski przed chwilą dostał ponad 10 mln głosów (w wyborach prezydenckich – red.). Co by się stało, gdyby to on został nowym premierem? – zastanawiał się profesor.

– Mówię, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ci ludzie próbowali naprawdę poważnie się ratować. Moim zdaniem Donald Tusk nie odpuści, będzie kierował tym statkiem do końca, aż on się rozbije o wolę wyborców w 2027 r., o ile oczywiście dotrwa do 2027 r. – zastrzegł naukowiec.

Tusk zapowiada wniosek o wotum zaufania dla rządu. Kaczyński proponuje rząd techniczny

Premier Donald Tusk w swoim pierwszym przemówieniu po porażce Rafała Trzaskowskiego w poniedziałek wieczorem zapowiedział, że w najbliższym czasie zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Zapewnił, że rząd będzie współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe.

Wcześniej głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zaproponował utworzenie rządu technicznego. Według niego "wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla obecnego rządu". – Demokracja walcząca przegrała – dodał.

Nawrocki prezydentem. Trzaskowski przegrywa po raz drugi

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w poniedziałek rano, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Trzaskowskiemu już po raz drugi nie udało się zostać prezydentem RP. W 2020 r. przegrał walkę z Andrzejem Dudą.

