Daniel Nawrocki w Kancelarii Prezydenta? Poseł PiS odpowiedział

Prezydent-elekt Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wychowuje troje dzieci. Najstarszy jest syn Daniel Nawrocki. Daniel jest studentem, a także radnym dzielnicy Siedlce w Gdańsku. Startował w wyborach samorządowych w 2024 roku, starając się o miejsce w radzie miasta Gdańska, jednak nie uzyskał mandatu radnego Prawa i Sprawiedliwości.

To Daniel zapowiedział swojego ojca podczas pierwszej konwencji jesienią w Krakowie, gdy PiS zaprezentowało swojego kandydata. – Szanowni państwo, nazywam się Daniel Nawrocki. Za chwilę na scenę wjedzie ktoś, kto jest dla mnie kimś więcej niż kandydat na prezydenta. To mój tata. Zawsze gotowy, zawsze obecny, zawsze pomocny. To dla mnie wielki zaszczyt. Tato, zapraszam Cię na scenę – mówił.

Mocno zaangażowany syn. Trafi do KPRP?

Przez całą kampanię syn Nawrockiego mocno angażował się w działania na rzecz zwycięstwa. Rozwieszał plakaty, udzielał wywiadów, wspierał ojca na wiecach. W programie "Poranny Ring 7:50" mówił o tym, jak czuje się z negatywnymi określeniami na temat ojca. – To boli, bo ja go znam najlepiej wraz z mamą, z rodzeństwem. Te zarzuty w jego stronę są nieprawdziwe, ale z drugiej strony to nas buduje, bo widzimy jak system, jak służby, jak państwo boi się mojego taty i nie chcą dopuścić do tego, by on wygrał te wybory – wskazał.

Teraz, gdy Karol Nawrocki pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, na antenie radia TOK FM padło pytanie o to, czy Daniel Nawrocki trafi do kancelarii prezydenta Nawrockiego. Zapytano o to posła PiS Pawła Szrota, dawnego współpracownika Andrzeja Dudy w KPRP.

– Jeśli chodzi o pana Daniela Nawrockiego, to poznałem tego człowieka i zauważyłem, że on ma instynkt polityczny i wielką wiedzę w tym zakresie. Na pewno nie nazwałbym nepotyzmem tego, gdyby dr Karol Nawrocki zdecydował się na taką nominację –powiedział. Jednocześnie zastrzegł, że "absolutnie" nie uważa, aby było to z góry przesądzone.

Przewodniczący Duda: Nawrocki jako prezydent będzie bronił naszych wartości