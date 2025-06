Kolejny polityk wstąpił do PO. Powrót po kilkunastu latach

Wcześniej, wstąpienie w szeregi partii ogłosił inny parlamentarzysta ugrupowania Donalda Tuska, Roman Giertych.

Jacek Karnowski wraca do partii

– Byłem przy narodzinach PO, gdzie mam mnóstwo przyjaciół. Kiedy miałem zarzuty, 17 lat temu, zrezygnowałem z członkostwa w partii. Takie są standardy w demokratycznych partiach – przekazał w czwartek Karnowski. Przypomniał, że po wejściu do Sejmu należy do klubu parlamentarnego KO. Jednocześnie dodał, że w pełni identyfikuje się z programem rządu. – Musimy iść do przodu – dodał.

Karnowski był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. Przez 25 lat był prezydentem Sopotu. W wyborach do Sejmu w 2023 r. wywalczył mandat posła, startując z list KO. W czerwcu zeszłego roku został powołany na stanowisko wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

Roman Giertych wstąpił do PO

Informując o dołączeniu do Platformy Giertych mówił o potrzebie rozwoju partii i zachęcał zwolenników KO do zaangażowania politycznego. – Potrzeba nam dużo więcej ludzi, dużo więcej też członków Platformy Obywatelskiej. W tych dniach porażki postanowiłem dać przykład. Byłem bezpartyjny, ale dzisiaj przedłożyłem akces do Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że wniosę nie tylko mój taki lekki odcień konserwatyzmu, ale też pewien entuzjazm, dynamikę w rozwijaniu tej partii, by stanowiła ona trzon, na którym może się oprzeć polska demokracja – mówił Giertych. Polityk jest pewny, że obecna koalicja się nie rozpadnie.

W opublikowanym na swoim YouTube nagraniu, były lider LPR i wicepremier w rządzie PiS, wyraził przekonanie, że głosowanie nad udzieleniem rządowi wotum zaufania pójdzie po myśli Donalda Tuska, który dalej będzie kierował rządem i partią. Jak przekonywał, Koalicja Obywatelska "ma plan na zwycięstwo" w wyborach parlamentarnych. – Polska jest w dobrych rękach, Tusk jest mistrzem wygrywania wyborów – wyraził swoją ocenę. – Bardzo państwa proszę, by nie obrażać się na Polskę. Mamy jedną ojczyznę. Tak Polacy zadecydowali, jak zadecydowali – kontynuował Giertych.

