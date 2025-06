Koalicja powoła rzecznika rządu. "Szkoda, że Urban już nie żyje"

Na konferencji prasowej po spotkaniu liderów koalicji rządzącej Szymon Hołownia poinformował, że powołany zostanie rzecznik rządu. Będzie też zupełnie nowe centrum kreujące politykę informacyjną rządu. Hołownia, Władysław Kosniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty potwierdzili, że będzie rekonstrukcja rządu, a umowa koalicyjna obowiązuje i będzie obowiązywała.

Korwin-Mikke: Urban pasowałoby idealnie

Na politycznym X szybko zaczęły się pojawiać komentarze do decyzji rządu. Głos zabrał m.in. Janusz Korwin-Mikke. „Szkoda, że śp. Jerzy Urban już nie żyje — pasowałby idealnie na nowego rzecznika rządu JE Donalda Tuska” – skomentował nestor polskiej prawicy.

Rzecznik rządu. "Najlepszym byłby Hołownia"

"Najlepszym rzecznikiem rządu byłby Szymon Hołownia" – ocenił dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz. "Komunikatywny, przygotowany, mający wiedzę, poczucie humoru. To nie musiałaby być degradacja, z drugiej osoby w państwie stać się ustami rządu, gdyby był częścią kręgu decyzyjnego. Źle dobrany rzecznik skompromituje rząd Tuska" – czytamy w jego wpisie.

Działacz PiS Jan Molski napisał z kolei, że na stanowisku tym dobrze sprawdziliby się dziennikarze: Anna Długosz, Patryk Michalski albo Kamil Dziubek.

Plany na współpracę z przyszłym prezydentem

W trakcie spotkania liderów koalicji 15 października nie zabrakło odniesienia do przyszłej współpracy z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim. Hołownia zapewnił, że wystąpił już z zaproszeniem do na spotkanie: – Porozmawiamy o sprawach personalnych, ciągłości władzy oraz inicjatywach ustawodawczych – podkreślał. – Chcę zrozumieć, jak mamy poukładać współpracę. Z mojej strony jest na to pełna otwartość – zapewniał.

O gotowości do współpracy na rzecz racji stanu Polski z Nawrockim zapewniał również Władysław Kosiniak-Kamysz – Konstytucja zakłada trójpodział władz, ale i ich rozdzielenie. Przez ostatnie 18 miesięcy wywiązywałem się z tej współpracy, mówiliśmy z Andrzejem Dudą jednym głosem – mówił i uspokajał, że istniejące różnice światopoglądowe nie mogą by przeszkodą w budowaniu bezpieczeństwa kraju.

