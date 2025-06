Czarzasty: Rekonstrukcja rządu za miesiąc, półtora

– Ruszył proces, który przekona was, że mamy plan, jak poukładać "koalicję 15 października" przez najbliższe dwa lata, aby do następnych wyborów Polacy mieli realny wybór – przekonywał podczas konferencji prasowej po czwartkowym spotkaniu liderów koalicji rządzącej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na konferencji nie pojawił się, wbrew wcześniejszym zapowiedziom premier Donald Tusk.

Kosiniak-Kamysz: "wrzucamy szósty bieg!"

Potrzebowaliśmy tych dni, aby porozmawiać, jak dalej sprawnie rządzić Polską. Mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej. Podjęliśmy decyzje, jak będzie wyglądać nasza współpraca w najbliższych tygodniach i mam nadzieję lata – przekonywał Hołownia. Wtórował mu Władysław Kosiniak-Kamysz, który powtarzał, że koalicja ma się dobrze. – Jesteśmy gotowi z planem na kolejny etap naszych rządów. To będzie ważny element otwarcia w nowym sezonie politycznym – podkreślał.

Politycy, którym w ostatnich dniach zarzuca się brak działania wyliczali najważniejsze dokonania rządu, w tym przeprowadzenie 138 ustaw wprowadzających m.in. "babciowe", rentę wdowią, zablokowanie napływu zboża z Ukrainy, zablokowanie umowy Mercosur i wycofanie się z przepisów ograniczających bezpieczeństwo żywności związane z zielonym ładem. Kosiniak-Kamysz mówił również o Tarczy Wschód, rozbudowie armii, konstruowaniu obrony cywilnej, zakupie nowych statków oraz nowych połączeniach kolejowych.

Czarzasty: "nie potrafiliśmy się komunikować"

Do kwestii zapowiadanej od kilku dni rekonstrukcji rządu odniósł się Włodzimierz Czarzasty, który zapewniał, że w środowisku rządzącym nie budzi ona żadnych kontrowersji. – To musi nastąpić, musimy się do tego przygotować. Potrzebujemy na to około miesiąc, półtora. Wiemy, że się dogadamy, bo kierunek mamy ustalony – podkreślał podczas konferencji.

Czarzasty wspomniał, że jednymi z ustaleń dzisiejszego spotkania są te dotyczące powołania rzecznika oraz rekonstrukcji centrum informacyjnego rządu. Wspominał również o spotkaniach w ramach tzw. "małej koalicji”, która będzie spotykać się co tydzień, aby omawiać najważniejsze sprawy rządu na bieżąco.

Plany na współpracę z nowym prezydentem

W trakcie spotkania nie zabrakło odniesienia do przyszłej współpracy z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim. Hołownia zapewnił, że wystąpił już z zaproszeniem do prezydenta-elekta na spotkanie: – Porozmawiamy o sprawach personalnych, ciągłości władzy oraz inicjatywach ustawodawczych – podkreślał. – Chcę zrozumieć, jak mamy poukładać współpracę. Z mojej strony jest na to pełna otwartość – zapewniał.

O gotowości do współpracy na rzecz racji stanu Polski z nowym prezydentem zapewniał również Władysław Kosiniak-Kamysz – Konstytucja zakłada trójpodział władz, ale i ich rozdzielenie. Przez ostatnie 18 miesięcy wywiązywałem się z tej współpracy, mówiliśmy z Andrzejem Dudą jednym głosem – mówił i uspokajał, że istniejące różnice światopoglądowe nie mogą by przeszkodą w budowaniu bezpieczeństwa kraju.