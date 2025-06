W koalicji wrze. "Próbuje stawiać nas pod ścianą"

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, atmosfera w obozie władzy jest mocno napięta. Koalicjanci próbują na nowo ułożyć współpracę i przygotować plan rządzenia z Karolem Nawrockim jako prezydentem. To zaś ze względu na odmienne propozycje i postulaty nie jest proste.

Hołownia wyszedł przed szereg. Przedstawił swój plan

Zadania nie ułatwia im lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który – jak donosi Wirtualna Polska – mocno zirytował kolegów z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Poszło o jego ostatni wpis w mediach społecznościowych, w którym zdradził swój plan na rozmowy z koalicjantami.

We wpisie na platformie X marszałek Sejmu zapowiedział, że zaproponuje koalicjantom następujące postulaty:

1. Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło – nie ma powodu aby zwlekać.

2. Koalicja musi zobowiązać się do listy reform, które przeprowadzi jak najszybciej. Nasz pakiet to 5 kluczowych dla Polaków zmian: ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych

3. Najmniejszy rząd Europy w jednym z największych krajów Europy to tani populizm, ale polski rząd ma być chudszy. Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów?

4. Nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd. Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach.

"Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem" – podsumował.

Hołownia rozzłościł koalicjantów. "Nie wiem, po co to pisze"

Czym konkretnie podpadł Hołownia? – Ustaliliśmy, że najpierw rozmawiamy ze sobą, a nie za pośrednictwem mediów, a Hołownia próbuje stawiać nas pod ścianą, że rekonstrukcja ma być natychmiast. A wiem, że większość z nas nie jest do rekonstrukcji gotowa – powiedziała Wirtualnej Polsce osoba, znająca szczegóły rozmów w koalicji.

– Hołownia próbuje nas stawiać pod ścianą. Nie wiem, po co to pisze, bo rekonstrukcji w przyszłym tygodniu nie będzie – dodaje kolejny rozmówca portalu.

Z ustaleń dziennikarzy WP, do rekonstrukcji rządu dojdzie prawdopodobnie dopiero na przełomie lipca i sierpnia.

