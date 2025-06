"Zdrada dyplomatyczna". Tusk, Siemoniak i Sikorski będą mieć problemy?

Marcin Romanowski zarzuca najważniejszym politykom w państwie niedopełnienie obowiązków oraz działanie na szkodę Rzeczypospolitej w relacjach z obcym państwem. Poseł PiS uważa, że premier i ministrowie świadomie zgodzili się na nielegalne przyjmowanie tysięcy migrantów nielegalnie wydalanych z Niemiec – z pominięciem procedury Dublin III, wbrew prawu UE i wbrew interesowi Polski.

"Koszt roczny utrzymania 10 tys. migrantów to co ponad 100 mln zł – nie licząc edukacji, tłumaczeń, procedur azylowych i ochrony zdrowia. Tusk «spłacał długi» wobec Berlina za zainstalowanie jego szajki w Warszawie – naszym bezpieczeństwem, naszymi pieniędzmi i suwerennością państwa. To dyplomatyczna korupcja. I musi zostać rozliczona" – napisał Romanowski i przypomniał, że w ostatnich dniach niemiecki sąd orzekł, że odmowa wjazdu do Niemiec osobom ubiegającym się o azyl na granicy jest niezgodna z prawem.

Migranci w Niemczech

Od marca w Niemczech, tuż przy granicy z Polską, działa tak zwane centrum dublińskie. Ośrodek w Eisenhüttenstadt został uruchomiony w celu przyspieszenia procedury przekazywania do krajów sąsiednich, głównie do Polski, osób, które powinny przejść procedurę azylową w innych krajach niż Niemcy.

Ci, których wnioski przyjęto, mogą liczyć na "kieszonkowe". Imigranci przebywający w ośrodku otrzymują "wikt, opierunek i pomoc medyczną, ale żadnej gotówki, kart przedpłaconych, czy bonów".

Sef ośrodka Olaf Jensen ujawnił, że około dwóch trzecich przekazanych do Polski w ramach procedury dublińskiej cudzoziemców wraca do Niemiec w ciągu kilku dni lub tygodni i znowu trafia do centrum. Władze zakładają, że do Polski odsyłane będzie rocznie z samego ośrodka w Eisenhuettenstadt 300-400 osób.

