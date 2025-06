Wicepremier apeluje do PKW. "Anomalie w drugiej turze"

Na platformie X pojawiły się ostatnio głosy na temat nieprawidłowości, do których miało dojść w niektórych komisjach wyborczych. Do sprawy odniosła się już Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie. Prowadzi ona postępowanie wyjaśniające w sprawie pomyłki w obwodowej komisji wyborczej nr 95 przy ul. Stawowej w stolicy Małopolski. Komisja odwrotnie przypisała głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Gawkowski zwraca się do PKW. "Liczę na to, że zostanie to wyjaśnione"

Do sprawy odniósł się teraz Krzysztof Gawkowski, który nie krył zdziwienia wynikami wyborów w niektórych komisjach. Jak podkreślił, wyjaśnieniem spawy powinna zająć się Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.

– Liczę na to, że zostanie to wyjaśnione, bo jak sam patrzyłem na wyniki tych komisji obwodowych, to w przeszłości takich przypadków nigdy nie mieliśmy – stwierdził wicepremier i minister cyfryzacji. – To ważne, żebyśmy wiedzieli, dlaczego czasami było o 200 proc. przyrostu na jednego kandydata w jednej komisji, skoro z takiej nawet matematycznej perspektywy wydaje się to dość nieprawdopodobne – dodał.

Sprawą zainteresowała się także szefowa sztabu kandydata KO Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. Zaapelowała w czwartek o ich zgłaszanie przez stworzoną w tym celu stronę internetową.

"Jeśli widzicie nieprawidłowości – zgłaszajcie je na stronie protestwyborczy2025.pl, a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła" – napisała Paprocka na X.

Państwowa Komisja Wyborcza już odpowiedziała na apele polityków. Jak podkreślono, takie działania nie leżą w kompetencji PKW, a rozpatrywanie wyników należy na tym etapie do Sądu Najwyższego.

– Obecnie wyniki głosowania w obwodowych komisjach wyborczych mogą zostać zweryfikowane wyłącznie przez Sąd Najwyższy, po złożonych protestach wyborczych – powiedział Onetowi rzecznik Marcin Chmielnicki.

