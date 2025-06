Wałęsa apeluje ws. wyborów: Należy powtórzyć drugą turę

Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Druga i ostatnia kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Wówczas Nawrocki oficjalnie obejmie urząd. Wcześniej, 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki otrzyma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta.

Wałęsa chce ponownego głosowania. Nie wierzy w porażkę Trzaskowskiego

Wynik wyborów kwestionuje jednak były prezydent Lech Wałęsa. W piątek rano w mediach społecznościowych opublikował apel w tej sprawie.

"Ja nie mam wątpliwości! Należy dokładnie jeszcze raz przeliczyć wyniki drugiej tury wyborów, zwracając uwagę na podejrzane wyniki, albo powtórzyć – z lepszym pilnowaniem – drugą turę. W PiS mają Cenckiewicza, wybitnie zdolnego podrabiacza, mógł być w stanie dokonać nieprawdopodobnej manipulacji wyborczej. Apeluję i proszę, wykonajcie, o co wnoszę. Lech Wałęsa" – napisał na Facebooku.

Nieprawidłowości podczas wyborów

Głosy na temat nieprawidłowości, do których miało dojść w niektórych komisjach, zaczęły pojawiać się niedawno na platformie X. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie prowadzi już postępowanie wyjaśniające w sprawie pomyłki w obwodowej komisji wyborczej nr 95 przy ul. Stawowej w stolicy Małopolski. Komisja odwrotnie przypisała głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

W Porannej rozmowie w RMF FM na ten temat wypowiedziała się rzecznik KO Dorota Łoboda. Została zapytana o to, czy partia będzie wnioskować o powtórne przeliczenie głosów.

– Zobaczymy, jaka będzie to skala. Rzeczywiście jest na razie kilka komisji, w których błędnie zostały przypisane głosy – odwrotnie Karolowi Nawrockiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu. To jest bardzo dziwne. Szef Krajowego Biura Wyborczego mówi, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać i faktycznie powinniśmy się temu przyjrzeć. To wyzwanie, kto miałby się tym zająć – powiedziała.

