"Niech żyje Polska! Niech żyje Wojsko Polskie!". Prezydent przemówił na Święcie Wojska Polskiego

– Nie pamiętam, żeby w tak doniosłym dniu jak ten, w dniu Święta Wojska Polskiego, w tak szczególnym roku, żeby Mazurek Dąbrowskiego śpiewany był przy akompaniamencie gromów. Wielka defilada i wielkie siły natury – mówił prezydent, nawiązując do towarzyszącej obchodom burzy nad Warszawą.

– Tutaj na przedpolach Warszawy zdarzył się Cud nad Wisłą. Owszem był tam element cudu (...), ale wiemy wszyscy doskonale, że to tylko jeden z elementów sukcesu. Drugim był geniusz dowódców, męstwo żołnierzy. (...) Z dumą patrzymy dzisiaj na tamten czas, na groby naszych pradziadków, którzy wtedy mężnie stawali w obronie Rzeczypospolitej – wspominał Andrzej Duda. – To jest wielka nasza historia, historia naszej wielkiej dumy, nie tylko w kraju, ale przed całym światem. Polscy chłopcy obronili wtedy Europę przed czerwoną zarazą. Męstwo naszych pradziadów zapobiegło tej katastrofie. To była jedna z najważniejszych w dziejach świata bitwa. Dzisiaj chylimy czoła przed tamtymi bohaterami – dodawał.

Prezydent zwrócił się do żołnierzy Wojska Polskiego. – Chce powiedzieć bardzo mocno: My, Polacy, jesteśmy z naszych żołnierzy bardzo dumni. Dziękujemy Wam z całego serca, Wam i Waszym najbliższym – zaznaczał.

– Jesteśmy dzisiaj członkiem NATO, to gwarant bezpieczeństwa państw członkowskich. Cieszymy się, że na naszym terenie stacjonują wojska sojusznicze – mówił. Podkreślił jednak, że potrzebna nam jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Podziękował przy tym Wojskom Obrony Terytorialnej i zachęcał do zgłaszania się do WOT. Mówił również o potrzebie modernizacji polskiej armii. –Zasługują na to polscy żołnierze. Żołnierz w tym wszystkim jest najważniejszy – zaznaczał.

– Dziękuję obrońcom ojczyzny, polskim żołnierzom, pracownikom wojska. (...) Życzę Wam, abyście zawsze bezpiecznie wracali do domu, z każdego dnia służby, z każdej misji. Żebyście czerpali satysfakcję, z tego, co robicie. Niech Pan Bóg ma w opiece żołnierzy, niech ma w opiece naszą Ojczyznę. Niech żyje Polska! Niech żyje Wojsko Polskie! – zakończył.