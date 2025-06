Tusk o haśle "wszystkich nas nie zamkniecie". "Pewnie nie, ale prace trwają"

– Chcę powiedzieć, że żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan – oświadczył Tusk w środę w Sejmie. Przekonywał, że rozliczeń poprzedników nie traktuje jako rewanż czy zemstę, lecz jako "bardzo poważne podejście państwa polskiego do rozliczenia wszystkich nadużyć".

"Wszystkich nas nie zamkniecie". Tusk o rozliczeniach PiS

– Tu jeszcze na sali przed chwilą byli, może się jeszcze pojawią ludzie, którzy niedługo staną przed wymiarem sprawiedliwości. Pamiętam przy jednym z takich emocjonalnych momentów, kiedy prokuratura podejmowała działania wobec sprawców nadużyć, ktoś trzymał z PiS-owców taki plakacik: "wszystkich nas nie zamkniecie". Pewnie nie, ale prace trwają, chcę was zapewnić – powiedział premier, zwracając się do prawie pustych miejsc zajmowanych w Sejmie przez parlamentarzystów PiS.

Jak tłumaczył, "nie chodzi o to, żeby decyzją polityczną kogoś zamykać". – Chodzi o to, żeby niezależnie od tego, że żyjemy w rzeczywistości politycznej podzielonej, trudnej. Mało kto się spodziewał, w Polsce i na świecie, że może być kraj, gdzie prezydent ukrywa w swoim pałacu sprawców, których ściga państwo – stwierdził Tusk, nawiązując do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim.

– Podkreślam: my w tej sprawie nie skręcimy ani na milimetr, zarówno jeśli chodzi o pokusę: "zamknijcie kogo się da, nie zważajcie na przepisy prawa". Nie. Nawet jeśli kosztuje to dużo pracy i nerwów, wszystko będziemy robili zgodnie z prawem – zapewniał szef rządu.

– Ścigać będziemy sprawców nadużyć, nie oponentów politycznych. Ale nie będzie żadnej litości, żadnej wyrozumiałości wobec tych, którzy zasługują na karę – zapowiedział.

Sejm zdecyduje o wotum zaufania dla rządu

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu zaplanowane jest na godzinę 14:00. Z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania premier zwrócił się do Sejmu dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich, które wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, pokonując kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Czytaj też:

Expose Tuska. Posłowie PiS zbojkotowali wystąpienie premiera